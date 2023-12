Torre del Greco – Hotel Poseidon-Istituto Pantaleo: sinergia all’insegna del lavoro, già assunti 5 neo diplomati

Prosegue l’attività di alternanza scuola-lavoro: successo per la conviviale di fine anno

Cinque diplomati dell’indirizzo alberghiero dell’istituto Pantaleo lavorano da qualche tempo all’hotel Poseidon. È l’eccellente risultato della sinergia nata da alcuni anni tra le due importanti realtà di Torre del Greco. Un risultato rimarcato ieri sera, giovedì 21 dicembre, dal dirigente scolastico Giuseppe Mingione e dall’amministratore unico dell’albergo di viale monsignor Michele Sasso Celestino Passaro, durante i rispettivi interventi in occasione dell’annuale conviviale che la scuola organizza per mettere in vetrina la bontà dell’impegno profuso da alunni e docenti, ma anche occasione per fare gli auguri alla cittadinanza. Non è un caso che all’incontro siano stati presenti tra gli altri diversi rappresentanti istituzionali, come il sindaco Luigi Mennella, la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia e la deputata Annarita Patriarca.

Ma è sul programma di alternanza scuola-lavoro, che va avanti anche durante l’attuale anno scolastico, che gli intervenuti hanno deciso di porre l’accento. L’ha fatto in particolare proprio l’amministratore del Poseidon. Passaro ha chiamato vicino a se due giovani dipendenti della sala ristorante, diplomati da non molto all’alberghiero torrese: “Sono ragazzi – ha detto – che fino a qualche anno fa sedevano tra i banchi di scuola e oggi si sono integrati perfettamente nel mondo del lavoro. Mi auguro che queste scelte vengano fatte anche da altri giovani, che invece di guadagnare qualche euro in maniera occasionale, abbiamo la costanza di iniziare un percorso formativo che potrà portare loro ad affermarsi sia professionalmente sia economicamente”.

Alla base i concetti di incoming e di turismo, che per l’hotel Poseidon significano puntare a divenire società di benefit: “Ovvero – ha proseguito Celestino Passaro – valorizzare le persone attraverso l’investimento in formazione per i dipendenti, lo sviluppo di programmi di affiancamento per inserire i giovani talenti nel mondo del lavoro, in un ambiente che sia sano, attrattivo e stimolante”.