Torre del Greco – Contenitori riutilizzabili per il pescato locale e la difesa dell’ambiente

La settimana prossima due eventi per la valorizzazione dei prodotti ittici

Contenitori riutilizzabili in polipropilene con tanto di microchip per contenere e tracciare il pescato locale, con l’obiettivo di eliminare quelli in polistirolo. Sono quelli acquistati dal Comune di Torre del Greco nell’ambito del bando “Pesca Campania in qualità e tracciabilità” P.O. Feamp 2014-2020. L’obiettivo è proteggere l’ambiente marino attraverso un impegno concreto: quello di sostituire appunto le cassette in polistirolo con quelle in polipropilene.

Il progetto mira in particolare alla valorizzazione della pesca sostenibile locale, concedendo in comodato d’uso gratuito alle cooperative che fanno capo al compartimento marittimo del porto torrese i nuovi contenitori. Un passo in avanti nella tutela e valorizzazione della risorsa mare che è di fondamentale importanza per l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, che nelle prossime settimane consegnerà materialmente le cassette. “Il nostro impegno – spiegano dal Comune – è incentrato su un approccio diretto tra pescatori, mondo della ristorazione e consumatori, per valorizzare il legame tra l’origine dei prodotti e la tavola”.

Non è un caso che a breve partirà anche uno specifico programma di formazione ed informazione rivolto alle scuole, nelle quali esperti del settore guideranno le scolaresche che hanno aderito al progetto in un percorso di valorizzazione e tutela di quella che è la risorsa ittica locale.