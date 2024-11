Torre del Greco – Forum dei Giovani: approvato il nuovo regolamento interno

Approvato il nuovo regolamento interno del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Durante l’assemblea plenaria di martedì 5 novembre, i giovani consiglieri dell’ente di rappresentanza giovanile e i cittadini dai 16 ai 34 anni che hanno preso parte alla seduta si sono espressi con parere favorevole sull’approvazione del nuovo regolamento interno. Un’opera realizzata grazie all’impegno della commissione regolamento del Forum dei Giovani, presieduta dai consiglieri Claudio Esposito e Giorgia Serpe, coadiuvati dal segretario Ciro Cutolo e dal consigliere Giuseppe Palomba. Approvato anche il regolamento che regola il funzionamento del servizio aula studio, tra le mura della sede del Forum dei Giovani. Un’occasione, per l’ufficio di presidenza, di presentare il nuovo consiglio, insediatosi in data 24 febbraio 2024. Più di 15 attività messe in campo negli 8 mesi di attività del IV mandato del Forum dei Giovani di Torre del Greco. È questa la stima effettuata dal presidente Alfredo Izzo che ha mostrato ai partecipanti un resoconto dei progetti organizzati nel 2024, dal momento dell’insediamento. Spazio anche a Raffaele Articolo, membro dell’associazione Futura Torre che, nell’occasione, ha presentato i risultati ufficiali del sondaggio “UnaBibliotecaxTorre”, progetto realizzato in collaborazione con la commissione aula studio del Forum dei Giovani, presieduta dai consiglieri Raffaele Petrucci e Simona Sellitto. <<L’entrata in vigore del nuovo regolamento interno garantirà una gestione più efficiente delle nostre attività. Siamo soddisfatti del lavoro svolto fin qui ma abbiamo ancora degli obiettivi da portare a termine per quest’anno. Ringraziamo tutti i partecipanti, sperando che sempre più persone possano partecipare a un momento importante come l’assemblea plenaria che sarà nuovamente convocata a dicembre>> – spiega l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.