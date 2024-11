Partita di calcio Turris- Messina, 2 Daspo

l Questore di Napoli ha adottato 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

In particolare, alcuni di questi, della durata compresa tra uno e 5 anni, sono stati emessi nei confronti di 13 persone di età compresa tra i 18 e 50 anni che, in occasione dell’incontro REAL FORIO-ERCOLANESE disputatosi il 25 novembre 2023 presso lo stadio “Salvatore Calise”, erano state denunciate per oltraggio, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire le leggi, attentato a impianti di pubblica utilità, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ancora, altri 2 provvedimenti, della durata di 2 anni, sono stati disposti nei confronti di un 19enne e di un 32enne che, lo scorso 20 aprile, durante l’incontro ASD VIRTUS SAN GENNARELLO – BOYS NAPOLI PONTICELLI, disputatosi presso lo stadio Comunale di Ottaviano, erano stati denunciati per accensione di materiale pericoloso durante manifestazioni sportive essendo stati sorpresi da personale dell’Arma dei Carabinieri ad accendere fumogeni.

Ancora, 2 DASPO della durata di 3 anni, sono stati irrogati nei confronti di due soggetti di 21 e 26 anni poiché, in occasione della partita di calcio TURRIS – A.C.R. MESSINA, tenutasi lo scorso 27 gennaio presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco(NA), erano stati denunciati per minacce e lancio di oggetti pericolosi durante manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento di 2 anni è stato emesso nei confronti di un 37enne che, lo scorso 29 ottobre, durante l’incontro JUVE STABIA – SASSUOLO, presso lo stadio “Romeno Menti” di Castellammare di Stabia, era stato denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.