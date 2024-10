Napoli - Lecce: 1-0. Un guizzo di Di Lorenzo regala al Napoli la vittoria e la conferma del primo posto

Il Napoli batte il Lecce per 1-0, grazie ad una rete del capitano Giovanni Di Lorenzo, che al 28° della ripresa ribadisce in rete una respinta di Falcone su colpo di testa di McTominay. Partita dominata dagli azzurri che, sin dai primi minuti, si riversano nella metà campo avversaria, senza però mai trovare il guizzo vincente. A fine gara saranno 16 i calci d’angolo per i partenopei, con 24 tiri totali verso al porta salentina: numeri che attestano il netto predominio della squadra allenata da Antonio Conte.

Non brillante la prestazione dell’arbitro Tremolada, che ha spesso assecondato le perdite di tempo dei giocatori salentini e non ha concesso un rigore clamoroso al 61° per fallo netto e plateale di Banda su Politano.

La vittoria odierna consente al Napoli di consolidare il primato, con 5 punti di vantaggio sull”Inter, impegnata domani sera nel match clou contro la Juve.

Il Tabellino

Napoli- Lecce: 1-0 (pt 0-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge (12′ st Politano), Lukaku (40′ st Folorunsho), Neres (26′ st Kvaratskhelia). A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Simeone, Zerbin, Raspadori. All.: Conte

Lecce (4-5-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (38′ st Oudin), Ramadani, Coulibaly (33′ st Rebic), Rafia (24′ st Pierret), Banda (24′ st Sansone); Krstovic. A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Jean, McJannet, Kaba, Morente. All.: Gotti

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 28′ st Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo (N), Pierotti, Rebic (L)

foto di repertorio sscnapoli.it