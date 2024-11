Torre del Greco – Convocata la prima assemblea plenaria del Forum dei Giovani

Convocata la prima assemblea plenaria del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’ente di rappresentanza giovanile chiama a raccolta i giovani, le associazioni, i cittadini e le istituzioni nella giornata di martedì 5 novembre alle ore 18:30. L’assemblea si terrà nella sala conferenza sita al piano terra del Palazzo Baronale. L’assemblea del Forum dei Giovani è composta dall’intera platea di cittadini dai 16 ai 34 anni della Città di Torre del Greco. Prevista la partecipazione del sindaco Luigi Mennella e dell’assessora alle politiche giovanili Anna Fiore. La convocazione è in seduta pubblica e aperta e i partecipanti potranno intervenire. L’assemblea, infatti, discute gli indirizzi delle attività del Forum su cui il consiglio delibera a maggioranza. I partecipanti saranno chiamati a discutere e approvare il nuovo regolamento interno, redatto dalla commissione regolamento del Forum, presieduta dai consiglieri Claudio Esposito e Giorgia Serpe. Ci sarà spazio anche per l’approvazione del regolamento aula studio, redatto dai consiglieri Raffaele Petrucci e Simona Sellitto, che disciplina il servizio organizzato dall’ente tra le mura della propria sede e che accoglie, ogni mese, centinaia di giovani studenti di Torre del Greco. Oltre a presentare il nuovo consiglio, proclamato ufficialmente nel mese di febbraio del 2024, il Forum effettuerà un resoconto delle attività svolte dall’inizio del mandato da oggi: dall’elezione dei membri dell’ufficio di presidenza Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo, alla più recente partecipazione alla Notte Sacra 2024. E l’assemblea plenaria di martedì 5 novembre sarà anche l’occasione per annunciare il programma delle attività che l’ente di rappresentanza giovanile intende mettere in campo per il 2025. <<Circa otto mesi fa si insediava il nuovo direttivo del Forum dei Giovani di Torre del Greco. I consiglieri dedicano ogni giorno le proprie energie alla redazione di nuovi progetti da applicare, al servizio della cittadinanza. Ringraziamo l’amministrazione per il supporto e, in particolare, l’assessore Anna Fiore e la dirigente alle politiche giovanili Luisa Sorrentino per aver convocato la prima assemblea plenaria. Sarà l’occasione per mostrare ai partecipanti il programma per l’anno 2025>> – spiega l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.