Deiulemar – Riparto di 25,7 milioni di euro: in corso il deposito del progetto di ripartizione

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Curatela del Fallimento CDN:

La Curatela informa i creditori della procedura concorsuale, che come da provvedimento del Giudice Delegato, sono in corso le attività per il deposito del IX PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE della somma complessiva di euro 25.700.000,00, pari al circa 2,8% sul credito ammesso e circa il 3,8% sul credito residuo.

Verrà effettuata nuova comunicazione a seguito della esecutività del suddetto progetto di riparto.