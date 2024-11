Napoli – Arrestato destinatario di mandato di arresto europeo per reati in materia di stupefacenti

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 37enne napoletano poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità olandesi, per reati in materia di stupefacenti e riciclaggio, commessi nello scorso mese di febbraio a Rotterdam.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Nova Dietro la Vigna un soggetto a bordo di uno scooter ed hanno accertato che nei suoi confronti pendeva il provvedimento sopra citato.