Torre del Greco – Convenzione operativa sulla pesca e la lavorazione del corallo tra Comune e Dipartimento di Economia, Management e Istruzioni della Federico II

“ Si tratta di un’altra giornata importante per l’amministrazione comunale nell’ambito del programma volto alla valorizzazione di una delle principali prerogative della nostra città: la lavorazione del corallo”. Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha salutato la stipula della convenzione operativa tra il Comune e il Dipartimento di Economia, Management e Istruzioni dell’università degli studi di Napoli Federico II, con la quale i due enti si sono impegnati a “collaborare al fine di promuovere attività di ricerca, didattica e ‘terza missione’, con particolare riferimento alle attività economiche, artigianali e produttive legate al settore dell’estrazione e lavorazione del corallo, nonché a tutto l’indotto dell’economia del mare e alle pratiche di economia circolare associate”.

A firmare la convenzione insieme al primo cittadino, il direttore del dipartimento Adele Caldarelli. L’accordo sancisce che le due realtà collaboreranno per “analisi e ricerca sull’intero comparto dell’economia del mare, con particolare riferimento alla sostenibilità sociale e ambientale; pr omozione di pratiche innovative di economia circolare per l’ottimizzazione delle risorse naturali e la riduzione degli sprechi; attività seminariali, formative e di divulgazione scientifica riguardanti la sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo del corallo e l’economia del mare in generale;a ttivazione di tirocini per studenti e ricercatori su tematiche di rilevanza economica e sostenibile per il territorio”.

Referenti per il dipartimento sono Roberto Vona e Mauro Sciarelli, entrambi ordinari di Economia e Gestione delle imprese alla Federico II e coordinatori della convenzione, mentre per il Comune la dirigente delle Attività produttive Maria Gabriella Camera. “Come enti – spiega Adele Caldarelli – proviamo a sostenere gli sforzi che gli imprenditori del settore stanno profondendo con le loro aziende, specie nel campo dell’internazionalizzazione dei brand e nella sostenibilità della produzione, con il preciso intendo in primis di coniugare nel migliore dei modi tradizione e innovazione”.