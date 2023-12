Torre del Greco – Entra nel vivo il cartellone di eventi natalizi: un week end a tutta musica e divertimento tra villa comunale e villa Macrina

Un week end a tutta musica e divertimento all’interno della villa comunale Vincenzo Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele e a villa Macrina. Entra nel vivo il cartellone di eventi per le festività natalizie promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e coordinato dall’ufficio cultura diretto dal dirigente Gennaro Russo. Si parte stasera venerdì 15 dicembre alle 20.30 con il concerto «Io canto all’amore» di Pepito Sax: un appuntamento con il sound energico e vivo del sassofono per un percorso musicale dedicato all’amore. Sempre tra le casette del villaggio di Natale allestito in villa comunale si terrà – sabato 16 dicembre alle 20.30 – il concerto natalizio delle Armonie, un trio vocale formato dal soprano Dorothy Manzo, dal mezzosoprano Elena Annunziata e dalla cantante pop Marianna Corrado. Tre vocalist unite dal maestro Antonello Cascone e già apprezzate protagoniste della trasmissione di Rai Due «I fatti vostri» e del premio «Napoli c’è» al teatro San Carlo di Napoli. Dalla musica d’autore ai giochi per il divertimento dei bambini con il primo fine settimana di animazione a villa Macrina, dove – sabato e domenica, a partire dalle 9 e fino alle 13 – due animatori in abito natalizio organizzeranno letture animate, baby dance e manipolazione di palloncini per i più piccini. Non solo: previsti laboratori manuali e truccabimbi, con la produzione finale e consegna delle letterine per Babbo Natale.