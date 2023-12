Ercolano- Gemellaggio del gruppo di Protezione Civile con quello di Mosano

Protezione Civile, gemellaggio tra i gruppi di Ercolano e Monsano

L’assessore Nunzio Spina: “Collaborazione fondamentale per la sicurezza del territorio”

Un gemellaggio nel segno della reciproca collaborazione e della condivisione di iniziative quello sancito fra i Gruppi di Protezione Civile della Città di Ercolano e del Comune di Monsano, in provincia di Ancona. La cerimonia è avvenuta nel corso di una visita della delegazione marchigiana nella città degli scavi. Ad accogliere il gruppo di protezione civile di Monsano, guidato per l’occasione dal sindaco Roberto Campelli, è stato l’assessore Nunzio Spina. I volontari di protezione civile del comune in provincia di Ancona, che proprio nel 2023 celebra il suo 25simo anno di fondazione, hanno avuto modo di visitare l’Osservatorio Vesuviano e resteranno ad Ercolano anche nella giornata di domani 17 dicembre.