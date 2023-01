Torre del Greco – Distrutta installazione natalizia in centro

“Angolo via Salvator Noto via Roma il divertimento continua……..”. Con questo breve messaggio pubblicato su Facebook il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba segnala un altro caso di vandalismo in città. Dopo quella di piazza Santa Croce, vandalizzata qualche giorno fa, un’altra installazione natalizia è stata distrutta. Come si evince dalle foto pubblicate dal primo cittadino l’inciviltà continua a regnare sovrana in città. Presa di mira stavolta la stella posizionata in via Salvator Noto, angolo con via Roma, letteralmente distrutta nella notte di Capodanno. Ennesimo segnale di una città sempre più in balia di baby gang e balordi senza senso civico.