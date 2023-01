Torre del Greco – Mega rissa tra giovani alla vigilia di Capodanno [VIDEO]

Scene da Far West a Torre del Greco nell’ultimo giorno del 2022. Sulla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, è stato infatti pubblicato il video di una rissa tra giovani avvenuta alla vigilia di Capodanno. Una mega zuffa all’altezza dell’African Bar, nei pressi di piazza Martiri d’Africa, nella quale la peggio sembra averla avuta un giovane, finito a terra e colpito a calci da altri coetanei. Un episodio increscioso che testimonia ancora una volta come non si riesca a gestire queste giornate, molto delicate dal punto di vista dell’ordine pubblico. Di seguito il link relativo al video della rissa:

https://fb.watch/hNNX3-_RBA/