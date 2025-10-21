Torre del Greco – Dall’idea all’impresa: a STECCA un pomeriggio per crescere al Sud con il Progetto Rete e Invitalia

Si terrà mercoledì 29 ottobre, alle ore 16:00, presso STECCA, il workshop gratuito “Crescere al Sud 2.0 – Da un’idea all’impresa: Presentazione del Progetto Rete e delle misure di Invitalia”, un appuntamento dedicato a chi vuole sviluppare la propria idea imprenditoriale e conoscere da vicino le opportunità per fare impresa nel Mezzogiorno.

Il Progetto Rete è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia. Il programma nasce per favorire la diffusione della cultura d’impresa e offrire strumenti di accompagnamento e orientamento ai giovani che intendono avviare un proprio progetto imprenditoriale.

L’incontro offrirà una presentazione del Progetto Rete e un approfondimento sulle misure attive di Invitalia, con particolare attenzione alla rinnovata “Resto al Sud 2.0”, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche nel Mezzogiorno.

Intervengono:

Antonio Santoro, Manager Hub Rete Salerno – Invitalia

Marina Senatore, Tutor Hub Rete Salerno – Invitalia

L’iniziativa è rivolta a giovani, studenti, professionisti e aspiranti imprenditori interessati a costruire un percorso concreto di sviluppo e innovazione.

Al termine dell’incontro sarà possibile prenotare una consulenza gratuita con il team di orientamento di STECCA per approfondire la propria idea o progetto.

📅 Data: Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 16:00

📍 Luogo: STECCA – Torre del Greco