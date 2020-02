Torre del Greco – Carnevale 2020: ecco il dispositivo di viabilità

In riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 301 con cui è stata istituita la Z.T.L. periodica in alcune strade cittadine, e, in considerazione dell’imminente festività di Carnevale – nonché – valutati gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza, n. 863 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico, per domenica 23 Febbraio p.v., che prevede il divieto di sosta con rimozione coatta in via Roma e in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 08.00alle ore 13.30.

Disposto anche il divieto della circolazione veicolare in: via Diego Colamarino e via Salvator Noto dalle ore 09.00 alle ore 13.30.

Nei giorni e negli orari anzi esposti – si legge ancora nel corpo dell’ordinanza – sarà autorizzata, in deroga alle vigenti ordinanze, l’apertura dei parcheggi: