San Giorgio a Cremano – L’affondo del Laboratorio Civico: “Sport come merce di scambio, si faccia chiarezza sulla gestione del Paudice”

COMUNICATO STAMPA LABORATORIO CIVICO

Corre voce in Citta’ che lo sport sia merce di scambio. L’assessore Ciro Sarno diventa dirigente,Presidente onorario. A San Giorgio a Cremano invece il Paudice, campo ufficiale, risulta senza affidatario, senza gestione, senza cura e manitenzione. Sorge un dubbio serio e spontaneo da parte del Laboratorio Civico e dei esponenti. Il Savoia ha intenzione di colonizzare sportivamente la citta granata partecipando alla futura gare per la gestione del Paudice?, si faccia chiarezza.Il campo ufficiale del San Giorgio oggetto, attraverso una gara pubblica, di favori??Questa la preoccupazione espressa dagli avversari politici di Zinno che vedono, nel Presidente del Savoia Mazzamauro un fine stratega, che investe sulla figura di un assessore sangiorgese senza alcune legame con Torre Annunziata, per assicurarsi la più grande struttura sportiva pubblica cittadina. Speriamo non sia cosi ma come diceva il divino Giulio: a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina”