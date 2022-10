Torre del Greco – Blitz dei Carabinieri, arrestato un 19enne incensurato con pistola, droga e carte di credito

Un vero e proprio blitz notturno a Torre del Greco per i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia che insieme ai colleghi della tenenza di Ercolano hanno arrestato un 19enne incensurato del posto.

I militari hanno perquisito l’abitazione del ragazzo e lì hanno trovato armi e droga. Rinvenuta e sequestrata una pistola Radom Vis35 calibro 9×21 con matricola punzonata e 34 proiettili di vario calibro. Sequestrate diverse dosi di hashish per un peso complessivo di 38 grammi e trovate anche 8 carte di debito e prepagate oltre a una banconota di 50 euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato – dovrà rispondere di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione di droga a fini di spaccio – è stato trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la pistola sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.