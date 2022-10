Napoli – Sorpreso con la droga. Arrestato 25enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Albanese hanno notato un uomo a bordo di una bici che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente; l’uomo, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Tristano Caracciolo, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di 5 bustine contenenti circa 0,9 grammi di cocaina e 35 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in vico Santa Caterina a Formiello dove hanno trovato un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

M.S., 25enne ghanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.