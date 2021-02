Torre del Greco – Attivato il numero di prossimità per le persone in quarantena domiciliare, anziani non autosufficienti e famiglie con minori

Il servizio di assistenza, realizzato dalle cooperative sociali “Themis” e “Alice Onlus”, assegnatarie di una procedura da parte dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindacoGiovanni Palomba, è reperibile al numero verde: 800.17.16.36, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e prevede, nello specifico, attività di:

• Accompagnamento e supporto al disbrigo di pratiche e commissioni;

• Approvvigionamento di kit alimentari e kit igienico-sanitari;

• Supporto ai cittadini costretti dall’infezione epidemiologica, alla quarantena domiciliare.

“Stiamo intervenendo – le parole del primo cittadino – su più fronti e in più modi per dare sostegno ed aiuto concreto ai cittadini e alle tante famiglie del nostro territorio che, purtroppo, vivono la difficile realtà dell’emergenza sanitaria. Con l’attivazione di questo ulteriore servizio, abbiamo immaginato offrire un supporto necessario, per le attività indispensabili, a chi non può allontanarsi dalla propria abitazione.”