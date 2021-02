Istituzione di una via “fittizia” per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora.

«La via fittizia territorialmente non esistente, denominata convenzionalmente “via Casa Comunale Schiti 1” – spiegano Ascione e Pignataro –, consentirà l’iscrizione all’anagrafe ai soggetti senza fissa dimora in possesso dei requisiti di legge e che abbiano eletto domicilio nel comune di Torre Annunziata. Per iscriversi all’anagrafe, le persone dovranno eleggere un cosiddetto “domicilio reale” mediante un’istanza indirizzata all’Ufficio Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di nascita.