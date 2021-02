Ercolano – Tre vigili urbani indagati per truffa al Comune. Buonajuto: “Un fatto che danneggia l’immagine della città”

“Tre vigili urbani di Ercolano risultano indagati per truffa ai danni dell’Ente. Un fatto che danneggia l’immagine della città e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni. Applicheremo tutte le misure che la legge prevede, non possiamo tollerare che atti del genere restino impuniti. Mi aspetto dai dipendenti integrità morale e rispetto verso i cittadini e per il ruolo che ricoprono. Ci tengo a precisare che le indagini partono dall’interno del comando Vigili, quindi significa che il comando stesso ha gli anticorpi per combattere casi del genere. Noi ci costituiremo parte civile a tutela degli interessi patrimoniali, morali e di immagine del Comune. Ma anche per difendere e tutelare il copro della polizia municipale, in cronica carenza di personale, e attualmente composto da sole 25 unità tra donne e uomini, che svolgono quotidianamente, tra mille difficoltà, con dignità e professionalità il proprio servizio” – è quanto dichiara, Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.