Federica Volpe: una torrese a Los Angeles

Federica Volpe è una giornalista napoletana di base a Los Angeles. E’ nata e cresciuta a Torre del Greco, ma sin da bambina ha dimostrato un’inclinazione per la scrittura e una grande passione per i viaggi. Ha studiato presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale. Si è poi trasferita a Los Angeles per realizzare il sogno di diventare una corrispondente estera e scrivere d’intrattenimento e cinema. E’ un membro della MPA (Motion Picture Association) che rappresenta alcune delle più grandi case di produzione al mondo. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania, da quest’anno è diventata membro della prestigiosa Critics Choice Association, l’associazione composta da critici di tutto il mondo, che assegna ogni anno i Critics Choice Awards ai migliori film e programmi televisivi. Ha collaborato e collabora come corrispondente da Los Angeles con ‘Grazia’ e altre importanti testate giornalistiche. Si occupa principalmente d’intrattenimento, premiere, interviste a vari personaggi televisivi, della musica e del cinema come Barbra Streisand, Venus e Serena Williams, Amy Adams, Lana Del Rey, Lizzo, Jane Goodall, Paris Hilton, Claudia Cardinale, per citarne solo alcuni.

Perché hai deciso di trasferirti a Los Angeles e quando hai capito che era la scelta giusta per te?

“Lo sognavo da bambina. L’ho deciso nel momento in cui ho capito di voler rendere il sogno concreto, desiderarlo non mi bastava più, io lo volevo davvero. Ho capito che era la scelta giusta quando ho ricevuto il totale supporto da parte della mia famiglia. Non avrei potuto trasferirmi senza il loro sostegno. E’ una scelta che mia madre ha appoggiato insieme al resto della famiglia perché crede in me e desidera la mia felicità. Il suo altruismo in questo senso mi fa capire che anche per lei, la mia scelta è giusta. Mi auguro di renderla orgogliosa e felice, è il minimo che io possa fare per lei”.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?

“Mi sono sempre piaciute le persone, conoscerle, comprenderle. M’interessa scoprire le loro storie. Nel corso della mia carriera ne ho scoperte davvero d’incredibili”.

L’intervista che ti ha dato più soddisfazione?

“Tantissime, davvero. La prima che mi viene in mente è quella a Gina Lollobrigida perché dopo l’intervista ricordo di aver pensato ‘nonna Maria e nonna Lilli sarebbero fiere di me’ e per me è stata una cosa importantissima perché le mie nonne sono state, insieme a mamma, le mie più grandi fonti d’ispirazione”.

Ogni volta che intervisti una celebrità cosa provi, è sempre come la prima volta?

“Sempre. Prima di iniziare un’intervista mi batte fortissimo il cuore. Quella sensazione mi fa capire di essere sulla strada più giusta per me”.

Che obiettivi hai, avendo già realizzato così tanto?

“Ho sempre pensato che gli obiettivi bisogna prefissarseli al fine di raggiungerli per poi crearne di nuovi. Ho tanti sogni che voglio realizzare con lo scopo di sognarne altri e provare a realizzare anche quelli”.