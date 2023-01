Torre del Greco – Amministrative 2023, nasce il Terzo Polo

Si è costituito a Torre del Greco il “Terzo Polo”.

L’ufficialità è giunta nella serata di ieri, al termine del primo incontro del nuovo anno che ha siglato definitivamente il percorso consolidatosi nel corso dei diversi incontri tenutisi nell’ultimo scorcio del 2022.

A sedere a pari rango nell’accordo di centro, le liste: “Azione”, “Ci vuole coraggio”, “Insieme per la Città”, “Italia Viva” e “Rinascita torrese” che interverranno, così, anche nel dialogo dello scenario politico che si delineerà in vista delle prossime elezioni amministrative in programma per il 2023 a Torre del Greco.

Tra i punti fondamentali e prioritari del vademecum approvato e sancito c’è la costruzione di un valido progetto per il rilancio e la riqualificazione della città, del quale il “Terzo Polo” intende farsi garante, facendosi innanzitutto carico dell’individuazione condivisa di un candidato Sindaco che nasca dal confronto sano e democratico con tutte le espressioni politiche e civiche del territorio cittadino, senza alcuna precostituzione di parte, né di sorta.

In pole position nell’agenda del Terzo Polo, l’attivazione – già nei prossimi giorni – di un calendario di appuntamenti e di incontri per riprendere a dialogare con i rappresentanti delle associazioni e delle forze attive e produttive torresi al fine di recepirne istanze, idee e proposte, e, contestualmente ascoltarne e conoscerne le maggiori criticità necessarie per elaborare proposte concrete, condivise che sappiano realmente interpretare le esigenze delle categorie stesse.

Successivamente si provvederà ad avviare una serie di interlocuzioni con le forze politiche, associazioni e movimenti del territorio, al fine di addivenire alla costituzione di un tavolo condiviso di confronto e di dialogo aperto a tutti.