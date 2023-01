Ercolano – Giovedì la cittadinanza onoraria al maresciallo Angelo Disanto

Verrà conferita giovedì 12 gennaio p.v. la cittadinanza onoraria di Ercolano al Maresciallo capo dei Carabinieri, Angelo Disanto. La cerimonia è prevista per le ore 09.00 presso l’aula consiliare del Comune di Ercolano alla presenza delle autorità civili, politiche e militari.

“Quello di giovedì sarà un momento dal forte valore simbolico, ma anche l’occasione per esprimere, ancora una volta, un ringraziamento alle forze dell’ordine per lo straordinario lavoro che svolgono sul nostro territorio. Consegnare la cittadinanza onoraria di Ercolano al Maresciallo Angelo Disanto significa voler esprimere la nostra gratitudine per l’impegno e la dedizione nella lotta contro la criminalità organizzata, ma vuole anche ribadire con forza che ad Ercolano indietro non si torna, per non commettere gli errori del passato e, soprattutto, che affidiamo il nostro futuro alla cultura, al turismo e alla legalità” – dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Alla cerimonia hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds; i magistrati Pierpaolo Filippelli e Nunzio Fragliasso; i vertici dell’Arma dei Carabinieri; il sindaco di Gragnano e segretario di Anci Campania Aniello D’Auria; i rappresentanti dell’Associazione FAI-Antiracket.