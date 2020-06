Torre Annunziata – Noleggia un furgone in Germania e non lo restituisce più, 42enne arrestato

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato Gerardo Romano, 42enne del posto già noto alle ffoo, in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, a seguito dell’appropriazione indebita di un furgone che l’uomo aveva noleggiato in Germania e che successivamente non aveva più riconsegnato alla società di noleggio di quel Paese, rivendendolo a terzi e ottenendo il relativo corrispettivo indebito. I fatti risalgono al dicembre del 2019. A seguito delle indagini svolte dalle autorità tedesche, sono stati attivati i competenti organi di cooperazione internazionale e i militari, dopo una serie di appostamenti, hanno rintracciato ed arrestato l’uomo presso la sua abitazione.

È stato tradotto al carcere di Poggioreale.