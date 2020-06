San Sebastiano al Vesuvio – Rubinetti a secco il 25 giugno per interventi di manutenzione, ecco le zone interessate

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 16:00 di giovedì 25 giugno 2020, nelle seguenti zone di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO:

Via Luigi Palmieri, Via Panoramica Fellapane, Via Alessandro Volta, Via Galileo Galilei, Via Rampa Julia, Piazzale Plinio, Via Plinio, Via Giuseppe Caroselli, Via Borrelli, Via Archimede, Viale Michelangelo, Via Pompei, Via Roma, Vico Notaro, Viale Prof. Antonio Farella, Via Marino Falconi, Via Libertà, Via Canale, Piazzale della Repubblica.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via Panoramica Fellapane n. 30, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.