Torre Annunziata – Droga e una pistola in casa, arrestato 31enne

A Torre Annunziata arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione abusiva di arma da fuoco Luigi Losco, un 31enne del posto già noto alle ffoo. Nella sua abitazione una pistola Beretta 9×21 con colpo in canna e matricola abrasa, 86 grammi di cocaina, 6,3 di crack, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

La pistola era in un borsello nero insieme a 81 proiettili calibro 9 e 10 calibro 7,65.

Losco è stato tradotto al carcere di Poggioreale.