Pianura – Spaccio di droga, arrestato 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi della rotatoria di via Montagna Spaccata un’auto che, alla vista della Polizia, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno inseguito il veicolo fino a via Josè Maria Escrivà dove il conducente ha perso il controllo della vettura ed ha impattato contro la volante.

L’uomo è stato bloccato dagli agenti che hanno rinvenuto nell’auto un involucro di marijuana, nonché tre involucri della stessa sostanza che erano stati lanciati poco prima dall’auto in corsa, per un totale di 16 grammi.

Gennaro Battista, 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.