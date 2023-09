Strane Coppie: dal 5 ottobre al via il Festival diretto da Antonella Cilento

di Cristina Basso

Si aprirà il 5 ottobre per proseguire fino al 14 dicembre la quindicesima edizione del festival Strano Coppie – “Scrivere dal Mondo: donne, visioni, guerra” diretto dalla scrittrice Antonella Cilento e organizzato dalla sua Lalineascritta Laboratori di Scrittura, la più antica scuola di del Sud Italia.

L’evento, realizzato grazie al sostegno di BPM, Instituto Cervantes, Regione Campania, Campania Libri Festival e alla collaborazione di UNIOR Orientale, UNSOB Suor Orsola, Goethe Institut, Accademia di Belle Arti di Napoli e MUSAP, si svolgerà presso il Museo Artistico Politecnico di Napoli, mentre l’evento inaugurale si terrà a Palazzo Reale.

Tantissimi i nomi in programma, voci necessarie ed originali del nostro tempo, in grado di incarnare il senso delle tematiche scelte per questa edizione come la guerra e i diritti delle donne; si alterneranno infatti negli incontri autori come Giuseppe Montesano, Antonio Franchini, Igiaba Scego, Titti Marrone, Anna Toscano, Valeria Viganò, Marta Morazzoni, Giuliana Misserville, José Vicente Quirante Rives, Sandra Petrignani, Maristella Lippolis, Laura Bosio e Alberto Rollo.

Ad aprire il festival a Palazzo Reale saranno Giuseppe Montesano e Antonio Franchini con un dialogo su Achim von Arnim e Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen autori di due capolavori della letteratura tedesca selezionati per la collana “Cento Pagine” di Italo Calvino, cui l’incontro sarà dedicato in occasione del centenario. Come nelle edizioni precedenti del festival, la musica svolgerà un ruolo prezioso intrecciandosi con la parola.