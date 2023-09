Massimiliano Gallo inaugura la stagione del Teatro delle Arti di Salerno

di Cristina Basso

Una nuova stagione ricca di novità e prestigiosi ospiti è quella in programma al teatro delle Arti di Salerno per il 2023-24.

Dieci spettacoli in cartellone con nomi noti al grande pubblico come Enzo De caro, Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Francesco Cicchella e molti altri.Ad inaugurare la stagione, che vede la direzione artistica di Claudio Tortora, il prossimo 4 novembre sarà l’attore Massimiliano Gallo, acclamatissimo protagonista della fiction Vincenzo Malinconico. Seguirà, il 18 e 19 novembre, lo spettacolo di Giuseppe Zeno “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, mentre il 25 e 26 sarà la volta di Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi con lo spettacolo musicale “Cetra una volta”. Il 17 e 18 febbraio andrà in scena invece lo spettacolo di Enzo De Caro “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. Ma gli appuntamenti non finiscono qui perché il teatro della arti presenta anche una mini stagione di teatro sperimentale a cura Natella ed Antonello Ronga, cu si aggiunge la rassegna a cura della Compagnia dell’Arte, “Transpose – quando il cinema diventa teatro”.