Spartak Mosca – Napoli 2-1, le pagelle: Elmas e Di Lorenzo i migliori, male Lobotka e Mario Rui

MERET 6: trafitto dal dischetto, forse poteva fare di più sul gol del 2-0 anche se il colpo di testa era forte. Bucato

DI LORENZO 6,5: spinge tantissimo e dal suo lato arrivano i pericoli maggiori per la retroguardia russa. Si propone sempre in sovrapposizione, partita di grande vigore e intensità. Treno

KOULIBALY 5,5 – Sul secondo gol si fa scavalcare da Sobolev. Per il resto non è sempre lucido nelle giocate e nelle uscite palla al piede. Timido

JUAN JESUS 6: non ha colpe particolari sui gol incassati. Non manca qualche sbavatura ma nel complesso tiene bene da centrale. Bada al sodo giocando semplice. Pratico

MARIO RUI 5: non tiene Moses nell’azione del 2-0 di Sobolev. Attacca molto, ma sbaglia tanto. Bella percussione in occasione del gol, ma poi non incide più di tanto. Opaco

LOBOTKA 5: provoca in maniera ingenua il rigore che mette la partita in salita. Si limita al passaggio corto dando poca sostanza e qualità alla mediana azzurra. Incosciente (dal 78′ RRAHMANI s.v.)

ZIELINSKI 6: tra i pochi a provarci ed a rendersi vivace. Nel primo tempo il portiere russo gli nega la gioia del gol, tra le linee prova a creare scompiglio. Attivo

LOZANO 5,5; fatica a saltare l’uomo, nella ripresa si rende più pericoloso alimentando la catena con Di Lorenzo in sovrapposizione. Si vede poco in zona gol. Fumoso

MERTENS 5,5: prova a legare il gioco abbassandosi spesso. Dialoga bene con i compagni ma combina poco in area di rigore. Evanescente

ELMAS 6,5: sigla il gol che riapre la gara, ha un altro paio di occasioni per andare in rete. Sempre nel vivo del gioco, è senza dubbio il giocatore più pericoloso. Brillante

PETAGNA 5,5: confeziona l’assist per il gol di Elmas, fa valere peso e centimetri nell’area avversaria anche se le conclusioni a rete latitano. Abulico