Spagna – Incendio distrugge un edificio di 14 piani a Valencia: 4 morti e 19 dispersi

Un incendio si è sviluppato giovedì 22 febbraio al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. I servizi di emergenza hanno confermato il ritrovamento di quattro persone morte all’interno degli edifici bruciati. Lo ha annunciato il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez , in un’apparizione di mezzanotte davanti ai media dal posto di comando accanto agli edifici che ancora bruciano, mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare, come obiettivo principale, per rinfrescare l’esterno. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, ma le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono rapidamente estese all’intero stabile, come documentano i video postati nelle reti sociali. Al momento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sono segnalate vittime dai servizi di emergenza, anche se nella zona è stato montato un ospedale da campo. Un centro commerciale al piano terra dell’edificio è stato evacuato.