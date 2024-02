Australia – Lo squalo la attacca mentre nuota: donna morsa ad una gamba, ricoverata in gravi condizioni

È ancora allarme squali sulle spiagge australiane. Una donna di circa 40 anni si trova ricoverata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata attaccata da uno squalo tigre di 2 metri, mentre si trovava nelle acque al largo di Sandland Island a Jurien Beach, lungo la costa dell’Australia occidentale, ad alcune decine di metri dalla riva. Come confermato dal dipartimento della polizia australiana, l’attacco è avvenuto verso le 11.30 di lunedì 26 febbraio: la 40enne è stata morsa alla gamba e adesso si trova ricoverata nel locale Hospital Medical Center. Dopo l’attacco, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata chiusa la spiaggia mentre si è alzato in volo un elicottero della polizia per cercare, senza successo, di localizzare lo squalo tigre di circa 2 metri, autore dell’attacco. Il Department of Primary Industries and Regional Development, raccomanda ulteriore cautela nell’area di Jurien Bay. Chiunque veda uno squalo può segnalare l’avvistamento alla Water Police al numero 9442 8600.