Sorrento – Scoperto NCC abusivo, sanzionato 25enne

Con l’inizio della stagione estiva è necessario incrementare i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio di Taxi e N.C.C. (noleggio con conducente) che proliferano in questo periodo nelle località turistiche della penisola sorrentina.

Lunedì gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento hanno controllato il conducente di un’autovettura, identificandolo per un 25enne residente a Napoli, e lo hanno sanzionato poiché sprovvisto di licenza per la professione di NCC.

Inoltre, a bordo del veicolo vi erano due turisti inglesi i quali, all’atto del controllo, hanno dichiarato di aver pagato la somma complessiva di 80 euro per un transfer dal B&B dove erano alloggiati a Napoli fino a Positano.

All’autista del veicolo NCC, oltre la prevista sanzione amministrativa, gli è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo.