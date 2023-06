Napoli – Rapina, maltrattamenti e droga, tre arresti

Barra: rapina un’auto e colpisce un agente con un pugnale.

Arrestato.

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli per una segnalazione di una rapina di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato il proprietario dell’auto il quale ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un uomo che con la minaccia di un coltello si era impossessato della sua autovettura.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite ed al sistema GPS presente sul veicolo, hanno rintracciato la vettura in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita di Fuorigrotta della tangenziale con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di innestare la marcia per eludere il controllo ma è stato fermato; in quel momento, lo stesso ha impugnato un pugnale nascosto sotto il sedile dell’auto ed ha colpito di striscio uno degli agenti fino a quando è stato disarmato e, dopo una colluttazione, bloccato.

S.C., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, l’auto è stata restituita al proprietario.

Borgo Sant’Antonio Abate: maltratta la madre ed oppone resistenza ai poliziotti.

Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che stava tendando di allontanarsi ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 8 cm; in quel momento, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha inveito nei confronti di una donna affacciata dal balcone di un appartamento.

Gli operatori hanno raggiunto l’abitazione di quest’ultima che ha raccontato che, poco prima, il figlio l’aveva minacciata con un coltello danneggiando anche alcuni oggetti presenti in casa, come già avvenuto in precedenti occasioni; inoltre, l’altro figlio della donna ha raccontato che il fratello aveva avuto degli atteggiamenti aggressivi anche nei suoi confronti in diverse circostanze; in particolare, quella stessa mattina, dopo averlo raggiunto presso la sua attività lavorativa, gli aveva danneggiato lo scooter intimandogli con un coltello di corrispondergli del denaro.

Un 42enne napoletano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Piscinola: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a Piscinola, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 12 stecche di hashish del peso di circa 41 grammi; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

L’uomo, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.