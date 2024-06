Sorrento – Droga in tasca, sotto la scocca e a casa: arrestato pusher

Questa notte a Sorrento i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio U. C., 39enne di Vico Equense già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno notato l’uomo a bordo della sua Hornet e lo hanno controllato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana.

Un sequestro che avrebbe portato verosimilmente a una segnalazione alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti ma i carabinieri hanno voluto approfondire il controllo e non si sono fermati alle apparenze.

Nella scocca della moto altre 8 dosi di droga, questa volta marijuana.

A quel punto la perquisizione è stata estesa a casa del 39enne e lì i militari hanno trovato e sequestrato 80 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è in attesa di giudizio.