Napoli – Vasto: tenta di disfarsi della droga, arrestato un 27enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha gettato a terra degli involucri per poi tentare di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 95 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; contestualmente, gli operatori hanno recuperato gli involcri contenenti rispettivamente 9 stecche di hashish del peso di circa 24 grammi, una bustina di cocaina e 23 dosi contenenti circa 5 grammi di eroina.

Per questi motivi, l’indagato, identificato per un 27enne del Gambia con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.