Boscoreale – Colpi di pistola a scopo intimidatorio, un arresto

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i militari della

Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia

cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della

Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata

dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di pistola.

In particolare l’indagato, in Boscoreale, avrebbe esploso colpi a scopo intimidatorio

all’indirizzo di un’abitazione.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini

preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della

stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza

definitiva.