Somalia – Attacco kamikaze in un ristorante a Mogadiscio, cinque morti

Attacco kamikaze in Somalia, dove cinque persone, tra cui due agenti di polizia, sono rimaste uccise nell’esplosione avvenuta in un ristorante a Mogadiscio. Ci sarebbero anche almeno dieci persone ferite nell’attacco. Lo ha reso noto l’agente di polizia Mohamed Abdirahman. Per il momento non c’è stata una rivendicazione dell’attentato.