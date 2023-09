Serie A – Vola l’Inter, Napoli inceppato. Ok Juve e Roma

Vola l’Inter, il Napoli si è inceppato. Negli anticipi della quarta giornata di Serie A i nerazzurri strapazzano 5-1 il Milan nel derby e conquistano la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. Gli uomini di Garcia impattano 2-2 a Marassi contro il Genoa rimontando il doppio svantaggio. Sale al secondo posto la Juventus, che batte 3-1 la Lazio allo Stadium. Termina a reti bianche il confronto tra Cagliari e Udinese, 1-1 invece tra Monza e Lecce. Grande vittoria per il Frosinone, che sotto di due reti ribalta il risultato e si impone per 4-2 sul Sassuolo. Tre punti anche per la Fiorentina, che sconfigge l’Atalanta con un pirotecnico 3-2. Esagera la Roma. I giallorossi travolgono 7-0 l’Empoli all’Olimpico conquistando la prima vittoria stagionale, toscani sempre ultimi a quota zero. Chiudono il turno Salernitana – Torino e Verona – Bologna.