Fonte uefa.com

Champions League – Solo un pari per il Milan, la Lazio ringrazia Provedel. Vincono City, PSG e Barça

Si apre con un nulla di fatto la UEFA Champions League 2023/24 del Milan, mentre la Lazio agguanta il pari in abbondante recupero grazie a un colpo di testa del portiere Ivan Provedel.

Senza sorprese, vincono il City campione in carica, il Paris e il Barcellona. UEFA.com riepiloga le partite del martedì della prima giornata.

Gruppo E

Lazio – Atlético Madrid 1-1

Il portiere Ivan Provedel pareggia in extremis e regala alla Lazio un ritorno più che emozionante in Champions League. I padroni di casa dominano nel possesso palla ma vengono puntualmente neutralizzati da Jan Oblak. L’Atleti passa in vantaggio a sorpresa con un rasoterra del 20enne Pablo Barrios che carambola alle spalle dell’estremo difensore biancoceleste. Provedel, però, ottiene la sua vendetta nell’ultimo minuto di recupero, avventandosi su un traversone di Luis Alberto e scatenando il delirio all’Olimpico.

04/10: Atlético Madrid – Feyenoord (18:45), Celtic – Lazio (21:00)

Feyenoord – Celtic 2-0

Il Feyenoord strappa i tre punti dopo otto minuti carichi di colpi di scena nel secondo tempo, con il Celtic che vede espellersi due giocatori, para un rigore e subisce il secondo gol. I padroni di casa passano in vantaggio poco prima dell’intervallo con una punizione di Calvin Stengs, poi raddoppiano con il subentrato Alireza Jahanbakhsh. Il Celtic perde Gustaf Lagerbielke e Odin Thiago Holm nel giro di cinque minuti e, nonostante la parata di Hart su calcio di rigore di Igor Paixão, non riesce più a tornare in partita.

04/10: Atlético Madrid – Feyenoord (18:45), Celtic – Lazio (21:00)

Gruppo F

Paris – Dortmund 2-0

Il Paris inizia la stagione con una meritata vittoria e, con una prestazione spietata nel secondo tempo, segna per la 45esima partita consecutiva della fase a gironi di Champions League. I padroni di casa dettano il gioco prima dell’intervallo, ma l’occasione migliore è un palo colpito da Vitinha. Nella ripresa, però, il rigore di Kylian Mbappé per fallo di mano di Niklas Süle porta il PSG in vantaggio e Achraf Hakimi raddoppia con una bella finalizzazione poco prima del quarto d’ora.

04/10: Newcastle – Paris (21:00), Dortmund – Milan (21:00)

AC Milan – Newcastle United 0-0

Al ritorno nella competizione dopo più di 20 anni, il Newcastle guadagna un punto con fatica. Il portiere Nick Pope interviene in rapida successione su Tommaso Pobega, Rafael Leão e Samuel Chukwueze a inizio gara. I Magpies effettuano l’unico tiro in porta (dei nove totalizzati tra le due squadre) nel recupero del secondo tempo, ma Marco Sportiello, in campo al posto dell’infortunato Mike Maignan, devia sopra la traversa.

04/10: Newcastle – Paris (21:00), Dortmund – Milan (21:00)

Gruppo G

Man City – Crvena zvezda 3-1

Il Manchester City, detentore della Champions League, vince in rimonta con una straordinaria prestazione nel secondo tempo. Dopo una traversa di Erling Haaland e una serie di parate di Omri Glazer, Osman Bukari batte Ederson e porta in vantaggio gli ospiti a sorpresa. Nella ripresa, però, Haaland pesca Julián Álvarez, che aggira Glazer e deposita in rete, poi l’estremo difensore riesce solo a deviare nella propria porta una punizione di Álvarez. A suggellare la vittoria ci pensa Rodri, autore del gol decisivo nella finale di giugno.

04/10: Crvena zvezda – Young Boys (21:00), Leipzig – Man City (21:00)

Young Boys – Lipsia 1-3

Xaver Schlager segna a 17′ dalla fine e mette fine alla resistenza dei padroni di casa a Berna. Il Lipsia parte alla grande con un gol di Mohamed Simakan dopo tre minuti, ma lo Young Boys si assesta e pareggia subito dopo la mezz’ora con l’ottimo Meschack Elia. Gli ospiti aumentano il forcing e alla fine si riportano in vantaggio con Schlager, mentre il gol in contropiede di Benjamin Šeško mette al sicuro i tre punti.

04/10: Crvena zvezda – Young Boys (21:00), Leipzig – Man City (21:00)

Gruppo H

Barcellona – Anversa 5-0

Undici spietati minuti nel primo tempo consentono al Barcellona di affondare l’Anversa, all’esordio nella fase a gironi di Champions League. A brillare per i padroni di casa è soprattutto João Félix, che segna il primo gol e serve un assist per Robert Lewandowski, poi arriva un’autorete di Jelle Bataille. Dopo l’intervallo c’è tempo per le marcature di Gavi e la seconda personale di Félix.

04/10: Anversa – Shakhtar Donetsk (18:45), Porto – Barcellona (21:00)

Shakhtar Donetsk – Porto 1-3

Il Porto passa subito in vantaggio con Wenderson Galeno, poi subisce il pareggio con un colpo di testa di Kevin Kelsy ma si riporta avanti appena due minuti più tardi, quando Galeno firma il suo secondo gol con una conclusione angolata. Mehdi Taremi fa tris prima della mezz’ora; per il resto della gara, la formazione portoghese amministra e porta a casa la prima vittoria in Champions League.

04/10: Anversa – Shakhtar Donetsk (18:45), Porto – Barcellona (21:00)