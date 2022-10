Serie A – Pari Atalanta, Napoli da solo in vetta. Juventus ko

Prova di forza del Milan, che a San Siro batte 2-0 una Juventus che non riesce proprio a decollare. Bene anche l’Inter, che scaccia i fantasmi vincendo 2-1 sul difficile campo del Sassuolo. Nell’altro anticipo del sabato finisce 1-1 il match tra Bologna e Sampdoria, con l’esordio di Stankovic sulla panchina blucerchiata. Identico risultato nel lunch match tra Torino ed Empoli. Vola in vetta alla classifica il Napoli. Gli azzurri travolgono 4-1 la Cremonese e grazie al 2-2 tra Udinese e Atalanta salgono da soli al primo posto. Funziona la cura Palladino in casa Monza. I brianzoli battono 2-0 lo Spezia e inanellano la terza vittoria consecutiva. Torna al successo la Salernitana, che sconfigge 2-1 il Verona all’Arechi. Nel posticipo domenicale la Roma piega 2-1 il Lecce all’Olimpico. A chiudere il turno il confronto tra Fiorentina e Lazio.