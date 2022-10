La Banca di Credito Popolare è Title Sponsor della Tennis Napoli Cup- ATP 250. Mauro Ascione: ‘Sostenere il torneo ATP 250 è un orgoglio per la BCP’

La Banca di Credito Popolare è Title Sponsor della Tennis Napoli Cup- ATP 250, che si svolgerà dal 15 al 23 ottobre al Tennis Club Napoli. L’iniziativa conferma il rapporto fecondo tra il capoluogo campano e l’istituto di credito che guarda con particolare attenzione al mondo delle famiglie e delle imprese cui si rivolge con soluzioni innovative e vantaggiose.

Il torneo si giocherà sul cemento del campo centrale D’Avalos, con una capienza di 1.000 spettatori, e sul cemento dell’Arena di Rotonda Diaz affacciata sul mare, con una capienza di 4.000 posti. Il primo tennista del tabellone è Andrey Rublev, numero 9 della classifica mondiale ATP.

Con la TENNIS NAPOLI CUP by BANCA DI CREDITO POPOLARE, l’Istituto di credito conferma la condivisione dei valori che lo sport trasmette: passione, lealtà, regole, disciplina, senso di squadra, condivisione di obiettivi comuni, valori positivi che la BCP incoraggia da sempre con il sostegno al mondo dello sport, professionistico e amatoriale.

“Sostenere il torneo ATP 250 è un orgoglio per la BCP, un evento importante non solo sotto il profilo sportivo, soprattutto in una stagione così ricca di risultati per il tennis italiano, ma anche per il nostro territorio, che acquisisce ulteriore lustro e centralità nella scena internazionale – Mauro Ascione, presidente BCP – Investiamo e crediamo nel futuro, nei giovani e nei valori sani che lo sport rappresenta: impegno, passione, disciplina, senso di squadra e perseguimento di obiettivi comuni.

Sport e territorio sono due valori fondamentali per la Banca di Credito Popolare, per questo motivo abbiamo scelto di legare il nostro nome alla Tennis Napoli Cup ATP 250, un evento che dà valore al nostro territorio.

Da oltre 134 siamo al servizio delle nostre persone e oggi la nostra Banca, con 62 filiali sparse in Campania, due nel basso Lazio, è un punto di riferimento per le famiglie e le Imprese della regione.

Lo Sport rappresenta un fondamentale veicolo di benessere e uno straordinario vettore di inclusione e integrazione, e sostenere realtà come questa è un’ulteriore testimonianza del legame della nostra Banca al territorio e dell’impegno a supportare le nostre eccellenze.

Fare squadra in un percorso di crescita sostenibile: questo il nostro obiettivo”.