Serie A – Napoli inarrivabile, derby alla Lazio. La Juve sbanca San Siro

Vincono Sassuolo e Atalanta negli anticipi della 27° giornata di Serie A. I neroverdi inanellano la quarta vittoria di fila battendo 1-0 lo Spezia. Tornano a sorridere gli orobici, che dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime quattro gare piegano 2-1 l’Empoli in rimonta. Termina 1-1 il match tra Monza e Cremonese, impattano 2-2 invece Salernitana e Bologna. Clamoroso ko del Milan, che perde 3-1 ad Udine confermando il periodo no, con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite. Nel match delle 12:30 la Sampdoria batte 3-1 il Verona a Marassi e scavalca la Cremonese abbandonando l’ultimo posto. La Fiorentina batte 1-0 il Lecce ed infila la quarta vittoria consecutiva. Non fa più notizia ormai il Napoli, che strapazza 4-0 il Torino all’Olimpico e vola a +19 sul secondo posto ora occupato dalla Lazio. I biancocelesti piegano 1-0 la Roma e si aggiudicano un derby molto pesante in ottica Champions. Nel posticipo domenicale la Juventus vince 1-0 a San Siro contro l’Inter frenando la corsa Champions dei nerazzurri.