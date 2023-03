Fonte e foto Figc.it

Italia-Inghilterra. Mancini: ‘Gara molto difficile, il pubblico di Napoli ci sosterrà’

A dieci anni di distanza dalla gara disputata con l’Armenia nell’ottobre 2013, la Nazionale è tornata a Napoli, dove stasera (ore 20.45, arbitra il serbo Jovanovic) in uno stadio ‘Diego Armando Maradona’ gremito affronterà l’Inghilterra nel primo match delle qualificazioni a EURO 2024. Una sfida ricca di fascino, che rievoca il dolce ricordo della finale di Wembley e che vede l’Italia imbattuta negli ultimi 6 confronti (4 vittorie e 2 pari), in quella che finora è la striscia più lunga di gare senza sconfitte contro gli inglesi. Ma la nazionale guidata da Gareth Southgate resta un’avversaria di tutto rispetto e ricca di stelle, dall’intramontabile Harry Kane ai giovani ma già esperti Foden, Saka e Bellingham: “L’Inghilterra – conferma Roberto Mancini in conferenza stampa – è una delle migliori squadre al mondo, ha dei giocatori straordinari. Sarà una gara molto difficile per entrambe le squadre, noi cercheremo di fare la nostra partita. Proveremo ad attaccare, ad essere offensivi”. Sarà anche la prima volta senza Gianluca Vialli: “La sua è un’eredità preziosa, che non dobbiamo disperdere”.

Sul modulo che utilizzerà il Ct non dà certezze, anche se conferma come il 4-3-3 sia il vestito più adatto a questa Nazionale: “Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League (3-5-2, ndr), si potrebbe anche cambiare. Ma nel 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio, soprattutto per giocare una partita molto propositiva”.

Senza Immobile e Raspadori, a guidare l’attacco sarà probabilmente uno tra Scamacca, Gnonto e Retegui. C’è grande attesa soprattutto per l’attaccante del Tigre, che domani potrebbe fare il suo esordio in Nazionale: “È un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis, a me ricorda Batistuta quando arrivò in Italia. Chiaramente è un ragazzo giovane e ha bisogno di tempo, ma non credo che ci metterà molto ad ambientarsi”.

Mancini, che insieme al presidente federale Gabriele Gravina e a Verratti ha ricevuto una targa con la medaglia della città di Napoli dalle mani del Sindaco Gaetano Manfredi, confida nella spinta del ‘Maradona’: “Quando è venuta a Napoli la Nazionale è sempre stata aiutata dal pubblico, ci sosterrà anche oggi”. L’obiettivo ovviamente è fare subito punti per mettere in discesa la strada verso EURO 2024: “Siamo passati da una grande emozione come la vittorie nell’Europeo a una grande delusione come la mancata qualificazione al Mondiale. Ma in tutto questo ci siamo qualificati due volte alle Finals di Nations League. Ora ripartiamo, vogliamo qualificarci, vincere la Nations League e poi giocarci l’Europeo al meglio da campioni in carica”.

Con Mancini nella sala stampa del ‘Maradona’ c’è Marco Verratti: “Napoli è una città molto calorosa, la squadra sta andando benissimo in campionato e in Champions, è il momento giusto per venire qui. Ci aspetta una partita molto importante contro una grande nazionale, vogliamo dimostrare quello che abbiamo preparato e fare una grande gara”.

Favorevolmente colpito dal classe 2006 Simone Pafundi (“si capisce subito la qualità che ha, se continua così farà una grande carriera”) e dalla new entry Retegui (“sono sicuro che ci darà una grossa mano”), Verratti non si lascia scalfire dalle critiche subite dopo l’eliminazione del Paris Saint Germain negli Ottavi di finale di Champions League: “Fanno parte del calcio, ho 30 anni e le spalle belle larghe. Un ritorno in Italia? Chissà, magari in futuro, ma per adesso sto bene a Parigi. Sogno di vincere la Champions con il Psg e ci proverò fino a quando mi sarà data la possibilità”.

TANTI EX NAPOLI SUGLI SPALTI. Oggiin tribuna sono attesi diversi calciatori che hanno vestito la maglia del Napoli: Fernando De Napoli, Morgan De Sanctis, Emanuele Giaccherini (tutti e tre ‘Leggende Azzurre’), Giuseppe Bruscolotti, il brasiliano Canè e Raffaele Di Fusco. Al ‘Maradona’ è prevista inoltre la presenza di un gruppo di partecipanti ai progetti sociali del Settore Giovanile e Scolastico FIGC con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes: un gruppo di educatori e bambini impegnati in ‘Pelota de Trapo’ nei quartieri Sanità e Scampia e alcuni ragazzi dell’Istituto minorile di Nisida impegnati nel progetto ‘Zona Luce’, che coinvolge operatori di Polizia Penitenziaria, detenuti del carcere minorile e collaboratori sportivi. E a vedere Italia-Inghilterra ci saranno anche 2000 tesserati delle società calcistiche partenopee.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (West Ham), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham).