Serie A – Napoli inarrestabile, ok Inter e Juventus. Colpaccio Milan, crollo Lazio

Alla settimana giornata di Serie A arriva la prima vittoria in campionato della Salernitana, che batte 1-0 il Genoa all’Arechi. I granata abbandonano l’ultimo posto in classifica ora occupato dal Cagliari, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Venezia. Vincono Juventus ed Inter negli anticipi del sabato. I bianconeri inanellano la terza vittoria consecutiva battendo 1-0 il Torino nel finale. I nerazzurri sconfiggono 2-1 il Sassuolo in rimonta ma restano terzi alle spalle di Milan e Napoli. Gli azzurri sbancano 2-1 Firenze e inanellano la settima vittoria restando primi a punteggio pieno. Seguono a due lunghezze i rossoneri di Pioli che fanno il colpaccio a Bergamo battendo 3-2 l’Atalanta. Crolla la Lazio, che incappa in un pesante 3-0 a Bologna. Vittoria larga anche per il Verona, che travolge 4-0 lo Spezia al Bentegodi. Sorride invece la Roma, che mantiene il quarto posto piegando 2-0 l’Empoli. Finisce con un pirotecnico 3-3 il match di Marassi tra Sampdoria e Udinese.