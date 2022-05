Serie A – Milan campione d’Italia. Cagliari in B, festa grande a Salerno

Il Milan è campione d’Italia per la 19° volta. I rossoneri tornano a vincere il tricolore dopo 11 anni grazie al 3-0 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium. Inutile la vittoria dell’Inter, che con analogo risultato batte la Sampdoria a San Siro e chiude a -2 dai rossoneri. La retrocessione del Cagliari è l’altro verdetto della giornata in un finale al cardiopalmo. La Salernitana perde malamente 4-0 in casa contro l’Udinese ma si salva grazie allo 0-0 tra i sardi ed il Venezia già retrocesso. Festa grande all’Arechi con Nicola che completa la rimonta raggiungendo una salvezza che sembrava impossibile. Il Cagliari torna in B dopo 7 anni. Va in Europa League la Roma, che batte 3-0 il Torino in attesa della finale di Conference League contro il Feyenoord. La Lazio era già qualificata e pareggia 3-3 contro il Verona all’Olimpico. Fuori dall’Europa invece l’Atalanta, che chiude un campionato molto deludente perdendo 0-1 in casa contro l’Empoli. Ne approfitta la Fiorentina, che battendo 2-0 la Juventus al Franchi va in Conference League. Chiude con una vittoria il Napoli, che si impone con un netto 3-0 sul campo dello Spezia. Il Genoa saluta la Serie A con una sconfitta casalinga, a Marassi vince il Bologna 1-0.