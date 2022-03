Serie A – Il Milan batte il Napoli e vola in testa. Ok Inter e Juventus

Il Milan batte 1-0 il Napoli al Maradona e si prende la testa della classifica. Gli azzurri scivolano al terzo posto a -3 dai rossoneri. L’Inter travolge 5-0 la Salernitana a San Siro e resta seconda a -2 ma con una gara da recuperare. Importante vittoria per la Roma, che battendo 1-0 l’Atalanta all’Olimpico prova a rientra in corsa per un posto in Champions. Tre punti anche per la Lazio di Sarri, che rifila un netto 3-0 al Cagliari restando in orbita Europa. Vittoria pesante in chiave salvezza per l’Udinese, che piega 2-1 la Sampdoria staccando i blucerchiati in classifica. Sesto pareggio consecutivo per il Genoa, che impatta 0-0 in casa contro l’Empoli e resta ancorato ai bassifondi della classifica. Identico risultato tra Bologna e Torino. Pari anche tra Fiorentina e Verona, con i viola che non vanno oltre l’1-1 in casa contro gli scaligeri. Vittoria esterna per il Sassuolo, che rifila un pesante 4-1 al Venezia. Continua a vincere la Juventus, che piega 1-0 lo Spezia e consolida il quarto posto mettendo fiato sul collo alle prime tre della classe.