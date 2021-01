Serie A – Pari tra Roma e Inter, Milan a +3. Ok Juve e Napoli

Dopo il ko con la Juventus torna alla vittoria il Milan, che nonostante le tante assenze batte 2-0 il Torino a San Siro. I rossoneri allungano così a +3 sull’Inter che impatta 2-2 all’Olimpico contro la Roma. Sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori l’Atalanta, che travolge 4-1 il Benevento al Vigorito. Tre punti pesanti per il Genoa , rinvigorito dalla cura Ballardini, che sconfigge 2-0 il Bologna. Torna a sorridere il Napoli, che non senza difficoltà batte 2-1 l’Udinese trovando il gol vittoria in extremis. Vince anche la Juventus, che tra le mura amiche batte 3-1 il Sassuolo e resta al quarto posto. Sprofonda sempre di più il Parma, che all’esordio di D’Aversa in panchina perde 2-0 in casa con la Lazio e si ritrova in piena zona retrocessione. Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, che perde 1-0 al Franchi contro la Fiorentina. Punti pesanti per i viola, classifica preoccupante ora per i sardi. Continua a volare alto invece il Verona, che al Bentegodi si impone per 2-1 sul fanalino di coda Crotone. Chiude il turno il derby ligure tra Spezia e Sampdoria.