San Sebastiano al Vesuvio – Inaugurato lo Sportello Amico

Ercolano, 2 dicembre 2024. Sportello Amico Gori anche nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio. È stato inaugurato questa mattina, in alcuni locali allestiti all’interno del municipio, lo sportello in cui è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Gori e Amministrazione Comunale, i cittadini possono recarsi presso gli uffici il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17, al fine di gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.

“Ringrazio Gori ed Ente Idrico Campano per la presenza sul territorio, la continua interlocuzione e la possibilità di avere un servizio utile ai cittadini. Oggi celebriamo un obiettivo importante, raggiunto anche attraverso l’impegno di tutti coloro che, come me, amano questa comunità e si sono prodigati ogni giorno per raggiungere questo traguardo, a cominciare dal consigliere comunale Giuseppe Ricci e dal personale comunale” dichiara il Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico.

“Gli Sportelli Amico sono un esempio di virtuosa sinergia istituzionale attraverso cui rispondiamo anche all’esigenza degli utenti che hanno poca dimestichezza con l’utilizzo dei canali digitali. Proseguiamo la nostra intensa attività di ascolto dei territori, dialogando con le Amministrazioni Comunali, per restituire un servizio sempre più efficace, attento ed efficiente” le parole del Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Sono molto felice di essere a San Sebastiano al Vesuvio per inaugurare un servizio che ci permette di essere più vicini ai cittadini. Siamo allineati alle sfide della digitalizzazione ma siamo anche consapevoli che è importante avere luoghi fisici in cui accogliere con un sorriso gli utenti e supportali nella gestione delle pratiche del servizio idrico integrato” commenta il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.